Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta