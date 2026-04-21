Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

