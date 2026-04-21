Martes, 21 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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