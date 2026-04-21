Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Cancún para este martes 21 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 24 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá