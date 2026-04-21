Martes, 21 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 21 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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