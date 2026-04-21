Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 21 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este martes 21 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en El Salto