La mañana de este domingo 23 de noviembre, fue asesinado Juan Carlos Mezhua, exdiputado local y federal y expresidente municipal de Zongolica, Veracruz.

Los hechos ocurrieron cerca de las 07:00 hora local en la comunidad Piedras Blancas de su natal Zongolica, una zona serrana de la región montañosa del Estado, y horas antes de una visita programada de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al puerto de Veracruz.

De acuerdo con los informes policiales, el político fue citado en dicha comunidad, donde fue atacado a tiros por hombres armados que viajaban en dos camionetas. El asesinato ocurrió a unos 50 metros de distancia de un cuartel de la Guardia Nacional.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la Presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano”, reportaron familiares en su cuenta personal de la red social X.

Su fallecimiento fue reportado en redes sociales.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación por el crimen. El líder indígena perteneció al hoy desaparecido partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD), por el cual fue presidente municipal de Zongolica, diputado federal y local, con un gran arraigo en la región central.

Posteriormente, Mezhua se independizó y en la elección local de 2024 buscó, sin éxito, ser candidato independiente por la gubernatura; en la elección municipal del presente año, fue candidato independiente a la alcaldía, donde logró el segundo lugar.

El asesinato de Mezhua ha cimbrado Veracruz, esto en medio de la visita de la Presidenta Sheinbaum, que celebrará en el puerto de Veracruz los 200 años de la independencia del mar en México.

Veracruz ha sufrido una escalada de violencia durante el presente año y en menos de un mes suman dos excandidatos asesinados.

El pasado 6 de noviembre, el excandidato del partido derechista Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue secuestrado y asesinado.

Luego, el 18 de noviembre, el excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado a tiros en su domicilio particular ubicado en la comunidad de Villa Comoapan.

Los hechos contra políticos ocurren luego de que, el 1 de noviembre, un grupo de sicarios asesinó a balazos a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán, un crimen que conmocionó al país.

