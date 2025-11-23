Rocha Moya comparecerá ante Congreso de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistirá el próximo viernes al Congreso del Estado para comparecer ante los diputados locales, en el marco de la sesión de trabajo relacionada con su Cuarto Informe de gobierno. Esta comparecencia se realizará luego de que el mandatario entregara por escrito dicho informe el pasado 15 de noviembre, cumpliendo así con lo establecido por la ley.

Rocha Moya informó que solicitó al Poder Legislativo ajustar la fecha de su asistencia, debido a conflictos de agenda que le impedían presentarse el miércoles 26 de este mes. Con la modificación, se espera que el gobernador pueda cumplir con su compromiso de desarrollar la sesión de trabajo el viernes, conforme a lo previsto.

El mandatario recordó que, al momento de entregar el Cuarto Informe por escrito, fue la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien acudió al Congreso del Estado para presentar la documentación correspondiente. Ahora, será el propio gobernador quien explique de manera directa a los legisladores los avances y resultados de su administración pública durante su cuarto año de mandato.

La sesión de comparecencia será pública, por lo que los ciudadanos interesados podrán asistir y escuchar de primera mano los puntos de vista de Rocha Moya sobre la gestión de su gobierno. Asimismo, los diputados tendrán la oportunidad de plantear preguntas y realizar cuestionamientos sobre diversos aspectos del ejercicio administrativo y las acciones implementadas durante su gestión. Con esta comparecencia, Rocha Moya cumple con los procedimientos legales que rigen la rendición de cuentas.