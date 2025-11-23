Pemex dio contrato a empresa del presidente de Miss Universo

En 2023, Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó un contrato por 745.6 millones de pesos a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., propiedad de Raúl Rocha Cantú, quien un año después asumiría la presidencia de Miss Universo. El acuerdo se llevó a cabo mediante licitación y, según fuentes de la petrolera, siguió el proceso regular de adjudicación, sin intervención del área en la que trabajaba Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien ocupaba un cargo directivo en Pemex.

El contrato permitió a la compañía de Rocha Cantú operar en infraestructura energética crítica en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Entre los trabajos estipulados se incluyen obra física, pruebas de hermeticidad y seguridad industrial, sistemas anticorrosión, señalización, instrumentación de monitoreo, construcción de oficinas administrativas, plataformas y caminos de acceso, así como interconexiones y derivaciones de tuberías para transporte de crudo y gas, cumpliendo con los estándares ambientales.

El plazo de ejecución del contrato fue de 328 días naturales, comprendidos entre febrero y diciembre de 2023, y contemplaba la suspensión en caso de irregularidades fiscales, con rescisión del contrato si no se aclaraba la situación.

Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. se constituyó legalmente el 15 de diciembre de 2020, con duración de 99 años. Raúl Rocha Cantú posee 800 de las mil acciones de la compañía y figura como presidente de la sociedad mercantil. Entre los objetivos de la empresa se incluye la compra, venta, importación, exportación, producción, comercialización, expedición, transportación, almacenamiento y distribución de toda clase de gases y combustibles, incluyendo productos suministrados por Pemex Transformación Industrial o Pemex Logística.

Bernardo Bosch Hernández es ingeniero con casi tres décadas de experiencia en el sector energético y actualmente funge como subdirector de Seguridad y Salud en Pemex. Anteriormente, en 2019, fue inhabilitado por diez años por la Secretaría de la Función Pública por no justificar ingresos por 6.5 millones de pesos, aunque la sanción le fue retirada al año siguiente, permitiéndole regresar a su cargo.

La obra ganada por la compañía de Rocha Cantú fue puesta a concurso y adjudicada conforme a la ley, lo que permitió a la empresa contar con acceso a proyectos estratégicos en la región sureste del país, marcando un vínculo entre Pemex y la compañía del actual presidente de Miss Universo.

