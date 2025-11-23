Durante la audiencia inicial contra los ocho implicados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (Jorge Armando "N", alias "El Licenciado" y siete escoltas) la Agencia de Investigación Criminal (AIC) determinó que el director de la policía municipal, Demetrio "N", fue quien disparó contra el joven de 17 años que asesinó al edil, a pesar de que se encontraba sometido y desarmado.

De acuerdo con videos peritajes que fueron presentados, Demetrio "N" tomó la pistola del suelo y la accionó directamente contra el menor.

Se detalló que el disparo lo realizó a menos de 30 centímetros en el pecho del autor material, no más de 13 segundos después de que el joven disparara seis tiros a Carlos Manzo.

También quedó en evidencia que, el paramédico, que además atestiguó la ejecución extrajudicial, reveló que tras dispararle al homicida de Manzo, los escoltas le impidieron brindarle los primeros auxilios y en su caso la reanimación.

Esos sólo fueron algunos de los elementos que presentó la fiscalía de Michoacán en la audiencia inicial que comenzó a las 5 de la mañana y duró casi 8 horas, donde el Juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa a los ocho imputados, pero será el próximo miércoles cuando se defina si son vinculados a proceso.

La audiencia se realizó en juzgados del Poder Judicial del estado de Michoacán, ubicados en el penal de Mil Cumbres, Morelia. Sin embargo, los siete escoltas de Carlos Manzo detenidos el viernes quedaron recluidos en el Centro de Custodia de Alto Impacto, mientras que Jorge Armando "N", presunto integrante del CNG, seguirá preso en el penal de El Altiplano.

Ofrecieron 2 millones por el crimen

Fuentes de la fiscalía de Michoacán indicaron que el asesinato de Manzo fue ordenado por líderes del Cártel Nueva Generación en Michoacán, quienes ofrecieron el pago de 2 millones de pesos para el ataque armado contra el edil independiente de Uruapan.

De acuerdo con las declaraciones de los ocho implicados, se mencionó a figuras centrales del cártel como lo son Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y Raúl Álvarez Ayala, alias "El R1". Según se relató, éste último mantuvo comunicación con los tres sicarios jóvenes que llevaron a cabo la ejecución.

La fiscalía de Michoacán dijo que, Jorge Armando "N" habría rendido su declaración en sus oficinas, poco antes de ser trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Civil al penal de El Altiplano.

Escolta fugado

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que un escolta del alcalde Carlos Manzo Rodríguez se encuentra prófugo , luego de que personal de la Fiscalía General del Estado detuviera a siete elementos que le brindaban seguridad personal al presidente de Uruapan.

"Ayer fueron detenidos siete (escoltas), uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos. Se le están tomando sus declaraciones, están ya puestos a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación legal. Creo que es muy acertado lo que está haciendo la fiscalía y el propio secretario (de Seguridad), Omar García Harfuch", afirmo.

En entrevista con medios señaló que la investigación está a cargo de la fiscalía del estado, con equipos especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México.

Explicó que están investigando a elementos de la Guardia Nacional que también protegían a Manzo, "aunque el círculo cercano, como se dicho constantemente, el propio alcalde fue quien determinó que estos escoltas fueran su círculo más cercano en cuanto al tema de su seguridad y la Guardia Nacional siempre hacía un segundo círculo".

