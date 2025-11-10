El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, adelantó que la Ley de Rentas Justas y Asequibles que enviará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al Congreso de la Ciudad de México abordará temas como lo referente al aval, garantías, pagos anticipados y demás aspectos que afecta a quienes alquilan un inmueble.

"Tenemos que diseñar mecanismos más eficaces, mecanismos accesibles y, sobre todo, mecanismos modernos. Esto es parte de las herencias que tenemos de las viejas dinámicas jurídico-administrativas burocráticas, donde, además, mucha gente abusa y donde se cometen ilegalidades.

"También apostamos, en general, porque sea el esquema más sencillo posible. Si por nosotros fuera —estamos trabajando en eso—, sería solamente un requisito el que tendría que pedirse. Y por supuesto todo el apoyo de la Ciudad en respaldar a la gente de que tenga ese aval o pueda dar una garantía", afirmó.

Ante las Comisiones Unidas de Vivienda, de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal y de Participación Democrática y Ciudadanía del Congreso de la Ciudad de México, Inti Muñoz dijo que en la propuesta de norma se buscará que se cumpla con lo dispuesto en la ley de no incrementos de renta más allá de la inflación que reporta el Inegi el año inmediato anterior.

También se deberán registrar en una plataforma digital los contratos de arrendamiento. "Yo espero que pronto podamos anunciar que tal vez la Ciudad de México ya no es la ciudad donde más ha aumentado la renta en un año".

"La ley de rentas implica también la creación, como se anunció en el Bando uno, de la creación de un nuevo organismo que regule las relaciones inquilinarias, entre arrendatarios y arrendadores para evitar que haya abusos", resaltó el secretario.

Identifican casos de despojo

El titular de la Secretaría de Vivienda informó que se identificaron nueve casos de despojo de departamentos de Unidades Habitacionales.

"Sobre todo las más antiguas unidades habitacionales y las más grandes, tienen el problema de departamentos vacíos", indicó.

