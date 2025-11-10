Pensión Bienestar: Apellidos que reciben su pago mañana martes 11 de noviembre

A inicios de este mes de noviembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, difundió a través de su cuenta oficial de X, el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2025.

De acuerdo con la información difundida por la propia secretaria, la dispersión de pagos se realiza desde el pasado lunes 3 y terminará el próximo 27 de noviembre para todos los programas del Bienestar, entre los que se encuentran:

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Montiel recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, y a partir de ese día correspondiente estarán disponibles los recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su pago mañana martes 11 de noviembre?

De acuerdo con el calendario compartido, mañana martes 11 de noviembre reciben su depósito las y los beneficiarios que inicien su primer apellido con la letra "G".

Aquí te compartimos el calendario completo del resto de días:

Recuerda que no es necesario retirar tus recursos el mismo día del depósito, pues permanecen seguros en tu cuenta del banco del Bienestar.

