Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica de Movistar y AT&T

Tener tu línea registrada te evitará suspensiones y te dará mayor tranquilidad 

Por: SUN .

No dejes el trámite para el último momento. CANVA

Si tienes una línea telefónica activa de Movistar o AT&T, es importante que sepas que a partir del lunes 7 de enero deberás realizar de forma obligatoria el registro de tus datos personales con tu compañía. Este trámite será indispensable para conservar el servicio sin interrupciones. 

¿Por qué es obligatorio el registro?

Esta medida forma parte de una iniciativa nacional que busca reducir fraudes, extorsiones y delitos relacionados con el uso anónimo de líneas telefónicas. El objetivo es que cada número esté vinculado a su propietario real, lo que también brinda mayor seguridad a los usuarios.

¿Qué pasa si no realizas el registro?

Si no completas el proceso, tu línea será suspendida, aunque la cuenta seguirá activa. Esto significa que los cobros continuarán, aun cuando no puedas hacer llamadas, enviar mensajes o usar datos móviles. Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar el trámite lo antes posible.

¿Qué documentos necesitas?

Para registrar tu línea deberás contar con:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • CURP o RFC (este último principalmente para empresas)

¿Cómo puedes hacer el registro?

Existen dos formas sencillas de hacerlo:

1. Registro presencial

  • Puedes acudir a cualquier Centro de Atención al Cliente (CAC) de Movistar o AT&T. Solo necesitas llevar tus documentos y el personal te ayudará a completar el proceso.

2. Registro en línea

  • También puedes hacerlo desde casa. Los usuarios podrán:
  • Ingresar al portal digital de su compañía, o
  • Esperar un mensaje SMS con un enlace personalizado
  • Al entrar al enlace, deberás subir fotos de tus documentos y realizar una “prueba de vida”, que consiste en tomarte una selfie para validar tu identidad.

Datos personales: ¿están seguros?

Sí. Contrario a rumores en redes sociales, tus datos no serán entregados al Gobierno. La información quedará protegida por las empresas telefónicas conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Información importante que debes considerar

  • Cada usuario puede registrar hasta 10 líneas
  • Solo tendrás tres intentos para completar el proceso correctamente
  • Nuevas líneas deberán registrarse dentro de los primeros 30 días
  • Es posible registrar líneas de menores de edad usando la identificación del padre, madre o tutor
  • El plazo límite para registrar líneas activas es el 29 de junio de 2026
  • A partir del 30 de junio de 2026, las líneas no registradas serán suspendidas
  • La desvinculación de líneas estará disponible desde el 6 de febrero de 2026

No dejes el trámite para el último momento. Tener tu línea registrada te evitará suspensiones y te dará mayor tranquilidad al usar tu servicio telefónico de forma segura. 

