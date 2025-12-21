Si tienes una línea telefónica activa de Movistar o AT&T, es importante que sepas que a partir del lunes 7 de enero deberás realizar de forma obligatoria el registro de tus datos personales con tu compañía. Este trámite será indispensable para conservar el servicio sin interrupciones. Esta medida forma parte de una iniciativa nacional que busca reducir fraudes, extorsiones y delitos relacionados con el uso anónimo de líneas telefónicas. El objetivo es que cada número esté vinculado a su propietario real, lo que también brinda mayor seguridad a los usuarios.Si no completas el proceso, tu línea será suspendida, aunque la cuenta seguirá activa. Esto significa que los cobros continuarán, aun cuando no puedas hacer llamadas, enviar mensajes o usar datos móviles. Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar el trámite lo antes posible.Para registrar tu línea deberás contar con:Existen dos formas sencillas de hacerlo:1. Registro presencial2. Registro en líneaSí. Contrario a rumores en redes sociales, tus datos no serán entregados al Gobierno. La información quedará protegida por las empresas telefónicas conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.No dejes el trámite para el último momento. Tener tu línea registrada te evitará suspensiones y te dará mayor tranquilidad al usar tu servicio telefónico de forma segura. EE