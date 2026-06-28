La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para el proceso de registro obligatorio de líneas celulares , luego de detectar que un número importante de usuarios aún no ha vinculado su número telefónico con su identidad oficial.

La medida beneficia tanto a clientes con planes de prepago como de pospago, quienes ahora contarán con más tiempo para realizar el trámite y evitar que su línea sea suspendida. Sin embargo, la ampliación del plazo no será igual para todos, ya que dependerá del último dígito del número celular.

¿Por qué se amplió el plazo del registro obligatorio?

La CRT explicó que la decisión responde a la baja participación de usuarios en el proceso de vinculación de sus líneas telefónicas con su nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Con el nuevo calendario, la autoridad busca distribuir el registro de manera escalonada entre agosto y diciembre, evitando saturaciones en los sistemas y facilitando que millones de personas completen el trámite antes de la fecha que les corresponda.

Asimismo, el organismo dejó claro que esta será la única prórroga contemplada para el proceso.

Calendario oficial: estas son las nuevas fechas límite

La nueva fecha para registrar la línea dependerá de la terminación del número celular:

Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.

Con este esquema, la CRT pretende que distintos grupos de usuarios realicen el trámite cada dos semanas, permitiendo una mejor organización durante el proceso de registro.

¿Qué pasará si no registras tu línea?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones advirtió que, una vez concluido el plazo correspondiente para cada terminación telefónica, las compañías de telefonía tendrán un periodo de 72 horas para suspender las líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad oficial.

Una vez suspendido el servicio, los usuarios ya no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes de manera habitual.

¿Qué servicios seguirán funcionando tras la suspensión?

Aunque la línea quede suspendida por incumplir con el registro, conservará funciones limitadas por motivos de seguridad.

De acuerdo con la CRT, las personas podrán:

Realizar llamadas a los números de emergencia.

Comunicarse con servicios de atención ciudadana.

Contactar a su compañía telefónica para regularizar el registro.

Recibir alertas nacionales, como avisos por actividad sísmica u otras emergencias.

La autoridad reiteró que no habrá una nueva ampliación del plazo, por lo que recomendó a los usuarios verificar la fecha que corresponde a la terminación de su número celular y completar el registro antes de que venza el periodo establecido para evitar la suspensión del servicio.

EE