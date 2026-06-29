Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 29 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa