Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 29 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se establece, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

