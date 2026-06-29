Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 29 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Según se establece, el clima presenta un 72% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Miércoles 1 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan