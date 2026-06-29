Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Cancún para este lunes 29 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se informó, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 30 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Miércoles 1 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

