Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de junio de 2026

El clima en Cancún para este lunes 29 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se informó, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 30 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Miércoles 1 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa