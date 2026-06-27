Registro obligatorio de celulares: ¿Qué cambia con la prórroga anunciada por la CRT?

El proceso para vincular las líneas telefónicas con los datos oficiales de los usuarios tendrá nuevos tiempos de cumplimiento, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ajustara las fechas establecidas para el registro obligatorio.La modificación contempla un periodo adicional para que las personas puedan completar el trámite; no obstante, la autoridad determinó que la fecha límite será diferente para cada usuario, tomando como referencia la terminación de su número celular.Con este esquema, el registro se realizará de manera gradual durante los próximos meses, mientras la CRT mantiene la advertencia de que las líneas que no cumplan con la vinculación requerida podrían enfrentar restricciones en su servicio.El calendario de nuevas fechas límite para las y los usuarios que todavía no han vinculado su línea a su identidad oficial está basado en la terminación del número telefónico, de la siguiente manera:Este sistema permitirá que, durante periodos de medio mes desde agosto hasta diciembre, se registre un porcentaje diferente de la población de manera escalonada.Asimismo, la CRT anunció que esta será la única prórroga que se implementará en el proceso y que, pasada la fecha límite correspondiente, las líneas telefónicas que no se hayan registrado serán suspendidas."Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo", informó el organismo.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp XP