Registro obligatorio de celulares: ¿Qué cambia con la prórroga anunciada por la CRT?

El proceso para vincular las líneas telefónicas con los datos oficiales de los usuarios tendrá nuevos tiempos de cumplimiento, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ajustara las fechas establecidas para el registro obligatorio.

La modificación contempla un periodo adicional para que las personas puedan completar el trámite ; no obstante, la autoridad determinó que la fecha límite será diferente para cada usuario, tomando como referencia la terminación de su número celular.

Con este esquema, el registro se realizará de manera gradual durante los próximos meses, mientras la CRT mantiene la advertencia de que las líneas que no cumplan con la vinculación requerida podrían enfrentar restricciones en su servicio.

¿Cómo quedarán las nuevas fechas para registrar las líneas telefónicas?

El calendario de nuevas fechas límite para las y los usuarios que todavía no han vinculado su línea a su identidad oficial está basado en la terminación del número telefónico, de la siguiente manera:

Último dígito "0": 15 de agosto

Último dígito "1": 31 de agosto

Último dígito "2": 15 de septiembre

Último dígito "3": 30 de septiembre

Último dígito "4": 15 de octubre

Último dígito "5": 31 de octubre

Último dígito "6": 15 de noviembre

Último dígito "7": 30 de noviembre

Último dígito "8": 15 de diciembre

Último dígito "9": 31 de diciembre

Este sistema permitirá que, durante periodos de medio mes desde agosto hasta diciembre, se registre un porcentaje diferente de la población de manera escalonada.

¿Qué ocurrirá con las líneas que no sean registradas antes de la fecha límite?

Asimismo, la CRT anunció que esta será la única prórroga que se implementará en el proceso y que, pasada la fecha límite correspondiente, las líneas telefónicas que no se hayan registrado serán suspendidas.

"Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo", informó el organismo.

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