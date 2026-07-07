Argumentando que la nueva disposición del Gobierno federal podría poner en riesgo los datos personales de millones de mexicanos y vulnerar derechos fundamentales, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, anunció que presentará una iniciativa de reforma para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil.

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La vinculación de los números de teléfono con una identificación oficial, como la CURP, es una medida que México enfrentará en los próximos meses, luego de la prórroga anunciada en junio por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Sin embargo, decenas de usuarios han manifestado su rechazo ante la incertidumbre sobre la protección de su información personal.

La legisladora advirtió que la disposición podría afectar a millones de personas que no realicen el trámite, por lo que buscará frenar su aplicación.

¿Qué propone la iniciativa de Movimiento Ciudadano?

Barrales informó que la iniciativa será presentada este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y contempla derogar diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establecen el registro obligatorio de las líneas celulares como requisito para su activación o permanencia.

En específico, propone eliminar los artículos 103, 164, fracción III, y el artículo Trigésimo Transitorio de la legislación, con lo que quedaría sin efecto el esquema que obliga a las personas usuarias de telefonía móvil a proporcionar información personal para conservar el servicio.

Asimismo, plantea que todos los datos recopilados mediante este mecanismo sean destruidos de manera definitiva , con el objetivo de impedir que la información pueda ser reutilizada, transferida o utilizada con fines distintos por autoridades o particulares.

¿Por qué busca eliminar el registro obligatorio de líneas celulares?

La senadora sostuvo que el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones es un derecho reconocido por la Constitución, por lo que cualquier medida que condicione el acceso a estos servicios debe analizarse bajo criterios de protección de los derechos de la ciudadanía.

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En ese sentido, afirmó que el registro obligatorio de líneas telefónicas representa un riesgo para la privacidad de los usuarios y consideró que la medida no debe convertirse en un requisito para mantener el acceso a un servicio esencial.

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