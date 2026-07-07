Nunca vamos a hacer acuerdos con la delincuencia organizada: Sheinbaum

Esta mañana, durante la conferencia "Mañanera del Pueblo", la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la diferencia entre las declaraciones de Ken Salazar respecto al operativo de detención de Ismael "El Mayo" Zambada y la exhibición que hace el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de una presunta avioneta vinculada al operativo.

“No se puede decir una cosa un día y después otra cuando tiene que ver con una injerencia en México; por eso decimos: ¿Quién miente?” cuestionó la Presidenta esta mañana luego de que autoridades estadounidenses se atribuyeran el operativo e incluso exhibieran uno de los elementos utilizados en el operativo.

La Mandataria recordó que el exembajador estadounidense Ken Salazar declaró en su momento que no hubo participación de ninguna agencia de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, una de las presuntas avionetas involucradas en el operativo fue expuesta por el FBI.

La Presidenta Sheinbaum durante la "Mañanera del Pueblo" de este martes 7 de julio. ESPECIAL

Respecto al tema del combate a la delincuencia organizada, Sheinbaum destacó los resultados del Gobierno de México. En ese sentido, se informó que en Sinaloa, se han detenido a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y los homicidios dolosos han disminuido un 44 por ciento.

“Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, nunca. Somos un gobierno que se caracteriza por la honestidad y por nuestros principios, y eso es lo que nos da la autoridad. Pero es muy importante en la relación bilateral que no se puede decir una cosa un día y después otra cuando tiene que ver con una injerencia en México, por eso decimos: ¿quién miente?, ¿quién mintió?”, insistió Sheinbaum en la conferencia a la que también asistió Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México; y Roverto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores.

"¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no; nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada. Jamás. Tan es así que, de manera muy detallada, el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y, particularmente, lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha”, puntualizó.

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