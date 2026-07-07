Onda tropical 16 dejará lluvias torrenciales en varios estados

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay una alerta urgente este martes 7 de julio, pues, según la fuete nacional del Gobierno de México, múltiples fenómenos se encuentran en interacción, pudiendo afectar al territorio del país.Al mismo tiempo que la onda tropical 16, junto con sistemas de baja presión, están generando fuertes tormentas en el sur y sureste de México, una ola de calor amenaza con mantener un clima sofocante en el noreste, llegando hasta los 45°C.Los reportes señalan que dichas inestabilidades se deben a la dos circulaciones ciclónicas de niveles altos combinadas, la primera en el occidente del Golfo y la segunda frente a Baja California Sur. Además, una vaguada que va del sureste al oriente del país, un canal de baja presión en la Mesa del Norte y la aproximación de la onda tropical 16 en conjunto, las cuales están provocando estos desequilibrios climáticos.El cúmulo de dichos sistemas atmosféricos continúan provocando fuertes lluvias, posible caída de granizo, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.Se insta a los ciudadanos a prepararse y tomar las medidas necesarias para protegerse de dichas precipitaciones, ya que las fuertes lluvias pueden provocar el aumento de los niveles de los arroyos y los ríos, además de causar inundaciones y deslaves.Estos son los estados más afectados: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150mm):Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm):Chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm):Además se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Baja California Sur, Aguas calientes y Tlaxcala.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL