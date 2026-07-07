Martes, 07 de Julio 2026

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Onda tropical 16 dejará lluvias torrenciales en varios estados

Se insta a los ciudadanos a prepararse y tomar las medidas necesarias para protegerse de dichas precipitaciones

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Actualmente hay un cúmulo de sistemas atmosféricos provocando fuertes lluvias en México. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Actualmente hay un cúmulo de sistemas atmosféricos provocando fuertes lluvias en México. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay una alerta urgente este martes 7 de julio, pues, según la fuete nacional del Gobierno de México, múltiples fenómenos se encuentran en interacción, pudiendo afectar al territorio del país.

Al mismo tiempo que la onda tropical 16, junto con sistemas de baja presión, están generando fuertes tormentas en el sur y sureste de México, una ola de calor amenaza con mantener un clima sofocante en el noreste, llegando hasta los 45°C.

Estos son los sistemas atmosféricos que amenazan al país

Los reportes señalan que dichas inestabilidades se deben a la dos circulaciones ciclónicas de niveles altos combinadas, la primera en el occidente del Golfo y la segunda frente a Baja California Sur. Además, una vaguada que va del sureste al oriente del país, un canal de baja presión en la Mesa del Norte y la aproximación de la onda tropical 16 en conjunto, las cuales están provocando estos desequilibrios climáticos.

El cúmulo de dichos sistemas atmosféricos continúan provocando fuertes lluvias, posible caída de granizo, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

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¿Qué estados se ven afectados por las condiciones climáticas actuales?

Se insta a los ciudadanos a prepararse y tomar las medidas necesarias para protegerse de dichas precipitaciones, ya que las fuertes lluvias pueden provocar el aumento de los niveles de los arroyos y los ríos, además de causar inundaciones y deslaves.

Estos son los estados más afectados: 

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (de 75 a 150mm):

  • Centro y sur de Veracruz
  • Oeste de Tabasco
  • Norte y noreste de Oaxaca
  • Noroeste de Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm):

  • Norte y sur de Sinaloa
  • Sureste de Sonora
  • Suroeste de Chihuahua
  • Nayarit
  • Oeste y sur de Jalisco
  • Colima
  • Oeste de Michoacán
  • Sureste de Guerrero

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm):

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Edo. de México
  • CDMX
  • Puebla
  • Morelos
  • Campeche
  • Yucatán 
  • Quintana roo

Además se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Baja California Sur, Aguas calientes y Tlaxcala.

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