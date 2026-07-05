Registro obligatorio de celulares: cuándo debes registrar tu línea según tu número de teléfono

Tras la publicación de la prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se oficializaron las fechas límites para que cada número de teléfono realice el procedimiento y evitar la suspensión de servicios.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo para que los usuarios vinculen su línea telefónica con su CURP e identificación oficial, aunque ahora la fecha límite no será la misma para todos, pues dependerá del último dígito de cada número celular.

El calendario escalonado publicado por la dependencia indica que todas las líneas telefónicas del país deberían estar vinculadas a la identidad de sus propietarios el 31 de diciembre de 2026. Quienes no cumplan con el registro podrían quedarse sin servicio telefónico.

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La CRT confirmó que la ampliación del plazo aplica tanto para usuarios con líneas de prepago como de pospago que todavía no han vinculado su número telefónico con su identidad.

De acuerdo con la autoridad, la decisión se tomó debido a que un número importante de líneas aún no ha sido registrado.

Calendario para el registro de líneas telefónicas en México

El nuevo calendario del Registro Obligatorio de Celulares quedó definido de acuerdo con la terminación del número telefónico.

Si el último dígito es 0, la fecha límite será el 15 de agosto.

Si termina en 1, el plazo vencerá el 31 de agosto.

Para los números con terminación 2, la fecha límite será el 15 de septiembre.

Las líneas que finalicen en 3 deberán quedar registradas antes del 30 de septiembre.

Quienes tengan terminación 4 tendrán como fecha máxima el 15 de octubre.

Las líneas que concluyan en 5 podrán registrarse hasta el 31 de octubre.

Para los números terminados en 6, el plazo finalizará el 15 de noviembre.

Las líneas con terminación 7 tendrán como fecha límite el 30 de noviembre.

Los números que terminen en 8 deberán completar el trámite antes del 15 de diciembre.

Finalmente, quienes tengan una línea cuya terminación sea 9 podrán registrarla hasta el 31 de diciembre, fecha en la que concluirá definitivamente el proceso.

Aunque la medida ha generado inquietud entre algunos usuarios por el manejo de sus datos personales, la CRT sostiene que el objetivo es fortalecer la seguridad y reducir los delitos cometidos mediante líneas telefónicas anónimas.

Según el organismo, el registro busca combatir delitos como el fraude, la extorsión y otras actividades ilícitas que suelen realizarse desde números cuya identidad del propietario es desconocida.

La autoridad también destacó que, con esta medida, el país se suma a una práctica implementada en 166 países, donde la compra y activación de tarjetas SIM requiere la identificación del usuario.

¿Qué pasa si no realizo el registro de mi línea telefónica?

La CRT advirtió que esta será la única prórroga contemplada para el Registro Obligatorio de Celulares. Una vez vencido el plazo correspondiente a cada usuario, las compañías telefónicas deberán suspender la línea en un periodo de hasta 72 horas.

Tras la suspensión, únicamente será posible realizar llamadas a los servicios de emergencia y de atención ciudadana, además de recibir alertas nacionales, como las emitidas en caso de sismo.

Además, la línea perderá el acceso a los datos móviles, por lo que ya no será posible navegar por internet utilizando la red celular. No obstante, los usuarios podrán seguir utilizando aplicaciones de mensajería y otros servicios únicamente si cuentan con conexión a una red Wi-Fi.

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MB