Se desploman precios de granos; alertan golpe a productores

Este año se ve complicada la situación para los productores agrícolas de granos en México, su situación se vera aun más agraviada ya que según datos proporcionados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), es un echo que se hundirán los precios del maíz, trigo, soya y pasta de soya , al ajustarse al alza los pronósticos de producción, rendimientos e inventarios.

En un comunicado, los especialistas aseguraron que el reporte reciente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite estimar que, por los incrementos esperados en las cosechas, habrá un movimiento a la baja de los precios de dichos granos .

Toneladas sin vender

Ello se da en momentos en que el gobierno federal niega subsidios y aumentar los precios de garantía , al ofrecer 6 mil 150 pesos, aunque los campesinos piden 7 mil 200 pesos por el aumento de costos de producción.

El problema en México está en que hay volúmenes de grano aún sin comercializar . Por ejemplo, en Sinaloa hay entre 100 y 120 mil toneladas de maíz blanco del ciclo Otoño–Invierno 2024/25. En el Bajío entre 600 y 700 mil toneladas de maíz blanco del ciclo Primavera–Verano.

EU y el mercado global

En tanto que en Chihuahua existen cerca de un millón de toneladas de maíz amarillo. Por lo anterior, es claro que el " mercado enfrenta un escenario claramente bajista , que limita cualquier recuperación de precios y compromete la rentabilidad del productor. Sin mecanismos oportunos de comercialización y manejo de riesgos, la combinación de abundante oferta global y tipo de cambio apreciado seguirá presionando los ingresos del campo mexicano".

Los expertos de GCMA aseguraron que el anuncio del gobierno estadounidense "representa una mala noticia para los productores mexicanos , especialmente para la cosecha Primavera–Verano y la próxima Otoño–Invierno, al combinarse precios internacionales a la baja con la apreciación del tipo de cambio, que reduce el valor en pesos de las cotizaciones".

TG