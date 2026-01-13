Tenencia vehicular Edomex: Estos son los descuentos que se aplican en enero 2026

El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Finanzas anunciaron y dieron inicio al “Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales 2026”, que estará vigente del 1 de enero hasta el 6 de abril, esto con el propósito de apoyar la económica de las familias y fomentar la regularización del padrón vehicular. Dicho programa consta de descuentos disponibles para el pago de estos impuestos anuales obligatorios; la tenencia que pagan los propietarios de vehículos en México por el simple hecho de poseer o usar un automóvil, motocicleta o camión. Y el refrendo vehicular que es el impuesto por el uso de las placas y tarjeta de circulación de tu vehículo.En el Estado de México los contribuyentes no pagarán la tenencia si su vehículo o motocicleta cumple con los requisitos, y pagarán solamente el refrendo vehicular. Esto solo aplica para autos con valor hasta de 638 mil pesos motos hasta 250 mil pesos (con IVA ya incluido en ambos casos), mientras que los vehículos eléctricos o híbridos no pagan tenencia.El subsidio será del 100% para quienes tengan placas expedidas en 2021 y posteriores, mientras que para las placas 2020 el subsidio será del 50%.Además por primera vez, el Gobierno del Estado de México busca atraer a los contribuyentes que circulan en la entidad con placas de otros estados. Aquellos que decidan realizar su reemplacamiento en el Edomex obtendrán:Quienes realicen el trámite de renovación de placas entre el 1 de enero y el 31 de agosto podrán acceder a importantes condonaciones:Ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente donde podrás generar el formato de pago, el cual puede liquidarse en línea o en más de 5 mil puntos autorizados, incluyendo bancos, farmacias y tiendas de conveniencia.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR