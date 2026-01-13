Tenencia vehicular Edomex: Estos son los descuentos que se aplican en enero 2026

El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Finanzas anunciaron y dieron inicio al “Programa de Subsidio a la Tenencia y Beneficios Fiscales 2026”, que estará vigente del 1 de enero hasta el 6 de abril, esto con el propósito de apoyar la económica de las familias y fomentar la regularización del padrón vehicular.

Dicho programa consta de descuentos disponibles para el pago de estos impuestos anuales obligatorios; la tenencia que pagan los propietarios de vehículos en México por el simple hecho de poseer o usar un automóvil, motocicleta o camión. Y el refrendo vehicular que es el impuesto por el uso de las placas y tarjeta de circulación de tu vehículo.

¿Cuáles son los descuentos disponibles?

En el Estado de México los contribuyentes no pagarán la tenencia si su vehículo o motocicleta cumple con los requisitos, y pagarán solamente el refrendo vehicular. Esto solo aplica para autos con valor hasta de 638 mil pesos motos hasta 250 mil pesos (con IVA ya incluido en ambos casos), mientras que los vehículos eléctricos o híbridos no pagan tenencia.

El subsidio será del 100% para quienes tengan placas expedidas en 2021 y posteriores, mientras que para las placas 2020 el subsidio será del 50%.

Además por primera vez, el Gobierno del Estado de México busca atraer a los contribuyentes que circulan en la entidad con placas de otros estados. Aquellos que decidan realizar su reemplacamiento en el Edomex obtendrán:

Subsidio del 100% en la Tenencia 2026

Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU)

Quienes realicen el trámite de renovación de placas entre el 1 de enero y el 31 de agosto podrán acceder a importantes condonaciones:

Placas 2021 y posteriores: Condonación del 100% de tenencia y refrendos de 2024 y años anteriores, al ponerse al corriente con los pagos de 2025 y 2026

y refrendos de 2024 y años anteriores, al ponerse al corriente con los pagos de 2025 y 2026 Placas 2020 o anteriores: Condonación total de adeudos de 2021, 2022 y 2023 al realizar el trámite de reemplacamiento

Requisitos

Ser residente del Estado de México

Que sean propietarias de vehículos automotores inscritos en el Registro Estatal de Vehículos, cuyo valor total no exceda de 400 mil pesos, así como de motocicletas cuyo valor total no exceda de 115 mil pesos

Estar o ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales estatales e impuestos

Pagar el refrendo correspondiente de 2026

¿Cómo realizar el trámite?

Ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente donde podrás generar el formato de pago, el cual puede liquidarse en línea o en más de 5 mil puntos autorizados, incluyendo bancos, farmacias y tiendas de conveniencia.

KR