Recientemente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR), reveló que ahora será necesario vincular los números de celular a la Clave Única de Registro de Población (CURP) a partir de este año, como medida para garantizar que las líneas telefónicas tengan titulares identificados.

Su principal objetivo es combatir extorsiones, secuestros digitales, fraudes y ciberestafas, delitos que, durante 2025, se incrementaron de sobremanera en nuestro país. Con esta medida, se pretende reducir las estafas telefónicas en México y todos los delitos previamente mencionados.

¿Cómo asociar el número celular a la CURP va a disminuir estos delitos?

De acuerdo con la información proporcionada por la CTR, la aprobación de los lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles es un proceso que será obligatorio para todos los usuarios de México. Además, señaló las claves para no perder la lineal, como las fechas de registro y qué documentos se necesitan para hacerlo.

Este procedimiento busca vincular cada número telefónico con una persona física o moral. El registro comenzará, de forma oficia, este viernes 9 de enero del 2026, y la fecha límite será el 30 de junio de este año. Durante este periodo de tiempo, los usuarios de todo el país deberán cumplir con la disposición, independientemente de la compañía telefónica que pertenezca su línea.

Quienes no hayan cumplido con el trámite, perderán el acceso a los servicios de telefonía móvil a partir del 1 de julio del 2026. De ser el caso, las líneas que no estén asociadas con la CURP solamente podrán hacer llamadas a los números de emergencia.

¿Cómo vincular el número de celular a la CURP para no perder la línea?

Este proceso, denominado “registro” o “vinculación”, será llevado a cabo con los proveedores de telefonía directamente. Tanto las líneas de prepago como las de pospago deberán asociarse a un titular identificado como parte del Nuevo Padrón de Teléfonos Celulares.

Para usuarios de Telcel, el procedimiento es el siguiente:

Según la información brindada por la compañía telefónica, este trámite puede realizarse de dos maneras: de manera presencial en un Centro de Atención a Clientes, o en línea mediante la modalidad remota.

Esta última opción estará a disposición de todos los usuarios, ya sea que cuenten con un plan de renta o los que utilicen línea prepago. En caso de elegir el registro digital, cada usuario tendrá tres intentos para completarlo. Si la vinculación no tiene éxito, pueden pedir apoyo marcando al *111 si se tiene un plan de renta, o al *264 en líneas Amigo.

Documentación requerida:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o CURP biométrica)

CURP

Para usuarios de AT&T:

Al igual que los usuarios de Telcel, los clientes de AT&T tienen tres intentos para vincular su número celular. El registro podrá ejecutarse por medio de un mensaje SMS, o a través del sitio oficial de la compañía telefónica utilizando un código QR que se mostrará en la página.

Una vez dentro de la plataforma, se tendrán que capturar los datos de la INE, en caso de los usuarios nacionales, o el pasaporte vigente en el caso de personas extranjeras. Luego de que la información sea enviada y validada, la compañía enviará un SMS confirmando si la vinculación fue realizada con éxito, o en su caso, que no pudo ser procesada.

Sumado a esto, la empresa aclaró que los usuarios bajo esquema de recargas solo podrán utilizar su saldo y beneficios una vez que el registro sea completado. De igual manera, al momento de obtener un nuevo número, los usuarios dispondrán de un plazo de 30 días para realizar el proceso, tan pronto como se active la línea.

Se invita a los ciudadanos a mantenerse atentos a la información que difundan las demás compañías telefónicas, para que logren hacer su vinculación en tiempo y forma.

