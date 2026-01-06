Padrón telefónico 2026: Esto debe tener tu CURP para asociarla con tu número de teléfono

Como parte de una nueva estrategia del Gobierno de México para fortalecer la seguridad y evitar estafas y fraudes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó la creación de un padrón telefónico que obligará a personas físicas y morales a vincular su línea telefónica con la CURP del titular.Aunque la medida ya se encuentra en funcionamiento, las autoridades federales señalaron que será a partir del próximo viernes 9 de enero cuando inicie el plazo oficial para asociar las líneas telefónicas. Una vez concluido el periodo establecido, los números que no estén vinculados a una CURP serán bloqueados.La CRT informó que, para realizar el trámite correctamente y evitar sanciones, la CURP con la que se asociará el número telefónico debe cumplir con dos requisitos fundamentales.De acuerdo con el comunicado oficial de la CRT, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP debe:Pasos para obtener tu CURPSi tu CURP no cuenta con el sello “CURP certificada, verificada con el Registro Civil”, sigue estos pasos:La vinculación de la CURP a las líneas telefónicas busca reducir fraudes y mejorar la seguridad en las telecomunicaciones. Verificar y certificar este documento con anticipación permitirá a los usuarios evitar bloqueos y sanciones, además de garantizar un trámite rápido y sin contratiempos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP