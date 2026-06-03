Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, quien fue coordinador general de Prevención y Readaptación Social de 2013 a 2018, en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A Molina Díaz se le acusa de presunto crimen organizado y peculado con el fin de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita; de acuerdo con autoridades el exfuncionario estaría ligado al círculo de Genaro García Luna por su presunta participación en una red que habría desviado más de cinco mil millones de pesos mediante contratos relacionados con centros penitenciarios federales.

A través de un comunicado difundido este miércoles 03 de junio del 2026, la Fiscalía detalló que esto es derivado de una investigación sobre una red criminal que habría desviado recursos públicos del Estado mexicano.

Elementos de la #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico, cumplimentaron en la #CDMX una orden de aprehensión contra Antonio “N”, por su posible participación en delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia… pic.twitter.com/QgAxlyjmk8 — FGR México (@FGRMexico) June 3, 2026

¿Qué aseguró la FGR durante la detención de Antonio Molina?

En el boletín oficial se detalla que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron la orden de captura en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:

Identificaciones presuntamente falsas.

Teléfonos celulares.

2 mil 500 dólares en efectivo.

36 mil 590 pesos mexicanos.

Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para fortalecer las investigaciones.

JM