Sheinbaum anuncia acuerdo para bajar precio del jitomate en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la firma de un acuerdo con productores de jitomate de 18 entidades del país, así como con comercializadores de centrales de abasto y cadenas de autoservicio, con el objetivo de asegurar el abasto del producto en el mercado nacional y favorecer una disminución en su precio para los consumidores.

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Mediante sus redes sociales, la mandataria explicó que el convenio contempla dar prioridad al jitomate destinado al consumo interno antes de su exportación, además de implementar mecanismos de organización y regulación que permitan mantener la estabilidad del mercado.

"Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate. Por el bien de todos, primero los pobres", escribió.

Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita… pic.twitter.com/ufYUCEI7xW— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 4, 2026

El acuerdo forma parte del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, impulsado por el Gobierno federal en coordinación con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el mecanismo beneficiará a más de 12 mil productores que cosechan alrededor de 3.7 millones de toneladas de jitomate al año en más de 50 mil hectáreas. Actualmente, cerca del 50% de la producción nacional se destina a la exportación.

La administración federal explicó que el objetivo es vincular de manera directa a productores y compradores para planear la producción, evitar desequilibrios en el mercado y construir condiciones que permitan precios más justos tanto para quienes cultivan como para los consumidores.

Como parte de la estrategia, Agricultura implementará una plataforma digital para coordinar la capacidad productiva con la demanda nacional y los compromisos de exportación. Además, los productores de pequeña y mediana escala podrán acceder a insumos, equipamiento y asistencia técnica.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la encargada de monitorear el comportamiento de los precios en puntos de venta y verificar que los beneficios del acuerdo se reflejen en la economía de las familias mexicanas.

La titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que el acuerdo contribuirá a estabilizar los precios del jitomate tras las afectaciones provocadas por heladas en Estados Unidos, granizadas en zonas productoras de México y la presencia de plagas que impactaron la oferta del producto.

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KR