Las líneas telefónicas móviles deberán ser vinculadas a una persona física o moral este 2026 , según los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La medida busca eliminar el anonimato que permite usar este servicio de comunicación para actividades delictivas como estafas o robos . Por lo que aplicará en el territorio nacional y habrá una fecha concreta para el registro.

Es importante mencionar que todas las líneas telefónicas que no sean asociadas, dejarán de servir . Por eso, hoy te decimos cuándo comienza el trámite.

¿Qué día de enero 2026 comienza el registro de líneas telefónicas?

El próximo 9 de enero comienza el registro de las líneas telefónicas móviles en México . De acuerdo con la CRT, la identidad de los titulares será resguardada por los operadores telefónicos, en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En caso de que no se realice el registro, la línea telefónica será dada de baja y únicamente se le permitirá la realización de llamadas de emergencia .

Cada proveedor de servicio telefónico emitirá los pasos para hacer el procedimiento de manera física o virtual. Por ejemplo, Telcel ofrece la posibilidad de acudir a sus Centros de Atención a Clientes para la modalidad presencial o contactar a un Asesor marcando al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo vía remota.

ATyT enviará un link verificado por SMS y con 3 intentos para asociar la línea telefónica de sus usuarios. En caso de presentar dificultades, en su sitio web habrá un apartado para volver a intentar el proceso.

¿Qué documentos necesitas para asociar tu línea telefónica?

Para asociar las líneas telefónicas a una persona física será necesario presentar los siguientes documentos:

Credencial de elector o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Mientras que las personas morales, además de los anteriores documentos, tendrán que presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Si tienes dudas sobre el procedimiento, revisa el portal de tu proveedor de telefonía móvil para conocer todos los detalles y sus números de contacto por si necesitas más orientación.

