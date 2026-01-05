Rosca de Reyes: Esta es la más barata de México, según la Profeco

En México, el Día de Reyes es una de las celebraciones más especiales del año, ya que se trata de una tradición profundamente arraigada en la cultura nacional. Además de fomentar la convivencia familiar, este festejo impulsa la economía gracias a la venta de productos típicos de la temporada, como la tradicional Rosca de Reyes.

Sin embargo, ante la popularidad de esta celebración, cada vez son más los establecimientos y negocios que ofrecen su propia versión de la rosca, lo que puede dificultar identificar cuál opción es la más conveniente para el bolsillo.

Para apoyar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición la herramienta Quién es Quién en los Precios, con la cual es posible monitorear el costo de diversos productos y así cuidar las finanzas personales durante esta temporada.

Esta plataforma permite consultar precios por ciudad, establecimiento y periodo específico, ofreciendo información confiable y actualizada. Para utilizarla, basta con ingresar al sitio oficial: https://qqp.profeco.gob.mx/.

Para utilizar la herramienta, primero debes seleccionar la ciudad donde realizarás tu compra. Después, escribe el nombre del producto que deseas consultar —en este caso, la Rosca de Reyes— y el sistema te mostrará un monitoreo actualizado de precios en distintos establecimientos de la zona, lo que te permitirá comparar opciones y elegir la más conveniente para tu presupuesto.

¿Cuál es la Rosca de Reyes más barata?

Es importante considerar que el precio de la rosca varía según el tamaño, sabor, ingredientes, relleno y otros extras, por lo que definir previamente qué se busca ayudará a encontrar la mejor opción.

Algunas de las alternativas más accesibles encontradas en supermercados y tiendas comerciales son:

Bodega Aurrera

Rosca de Reyes mediana Marketside: 179 pesos

Rosca de Reyes Extra Especial mediana natural: 189 pesos

Chedraui

Rosca chica: 199 pesos

Rosca mediana: 275 pesos (con descuento)

Rosca jumbo: 279 pesos (con descuento)

Walmart

Rosca mediana de 500 gramos: desde 189 pesos

Cabe destacar que pueden existir opciones aún más económicas en panaderías y comercios locales, por lo que, si se cuenta con un presupuesto ajustado, se recomienda comparar precios en negocios cercanos.

En vísperas del Día de Reyes, comparar precios y definir el tipo de rosca que se desea comprar puede marcar la diferencia en el gasto. Herramientas como Quién es Quién en los Precios de Profeco permiten tomar decisiones informadas y disfrutar de esta tradición sin afectar de manera significativa la economía familiar.

