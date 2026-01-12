Registro de celulares: ¿cómo verificar si tu número ya está en el padrón telefónico?

Por órdenes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el pasado 9 de enero comenzó oficialmente el registro de celulares en México, es decir, la implementación de un padrón telefónico cuyo objetivo es disminuir la comisión de delitos realizados a través de dispositivos móviles, como fraudes y estafas.

Esta iniciativa funciona mediante la vinculación de una identificación oficial a cada línea telefónica, con el fin de identificar con precisión a la persona que opera un número en caso de actividades sospechosas relacionadas con su uso.

De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el registro es de carácter obligatorio para todas las personas físicas o morales que sean dueños de una línea móvil en México , incluyendo empresas y extranjeros cuyo número sea mexicano.

Las autoridades señalaron que los ciudadanos tendrán hasta el día 30 de junio de 2026 para llevar a cabo la vinculación de sus líneas o, de lo contrario, será inhabilitada y funcionará únicamente para hacer llamadas de emergencia.

¿Cómo asociar mi número de teléfono?

Para registrar tu celular en el padrón telefónico deberás ponerte en contacto con tu servicio de telefonía, sea Telcel, AT&T u otro. Puedes hacerlo de manera presencial, en línea o llamando al centro de ayuda de cada compañía.

Ahí deberás informar al colaborador tu intención de vincular tu línea para recibir asesoramiento.

Asimismo, deberás presentar los siguientes documentos:

Personas físicas mexicanas

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP

Empresas o personas morales

Razón social

RFC

Identificación oficial del representante legal

En algunos casos podrán solicitar la e.firma

Personas extranjeras

Pasaporte vigente

CURP temporal, en caso de ser residentes en México, asociado a su pasaporte

Cabe destacar que cada usuario podrá registrar hasta 10 números telefónicos en caso de tener más de un celular.

¿Cómo saber si mi teléfono ya fue registrado en el padrón telefónico?

Una vez que finalice el proceso de vinculación de tu línea, el sistema arrojará un folio para confirmar la fecha y hora en la que se dio de alta el número de celular con tus datos personales. Si esto no sucede, significa que tu registro no fue exitoso.

Los dueños de las líneas móviles tendrán hasta tres oportunidades para registrar su número.

Además, la CRT puso a disposición de la ciudadanía un Portal de Consulta, que quedará habilitado el 7 de febrero de 2026 para usuarios de Telcel, aunque se espera que las demás compañías activen esta herramienta posteriormente. En dicho portal, los usuarios podrán verificar qué líneas se encuentran vinculadas a su CURP o RFC.

