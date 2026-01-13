Ordenan juicio contra trabajador municipal detenido por asesinato de Carlos Manzo

Este martes, un juez de control ordenó la apertura de un juicio contra Samuel "N", trabajador municipal que fue detenido hace poco por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público en 1 de noviembre de 2025. El sospechoso se desempeñaba como director de Relaciones Públicas durante su mandato.

La Fiscalía de Michoacán informó en un comunicado que el trabajador municipal está acusado de un delito de homicidio calificado contra Manzo, por lo que el magistrado decidió vincularle a un proceso penal en virtud de las pruebas presentadas en su contra.

Esta decisión también se aplica a Josué Elogio ‘N’, alias el ‘Viejito’, quien también fue detenido por las fuerzas de seguridad mexicanas en el mismo operativo.

A ambos individuos se les impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar durante el desarrollo de la investigación penal, que el magistrado ha prolongado cuatro meses.

El Ministerio Público de Michoacán acusa al antiguo trabajador municipal de aprovecharse de su cargo para filtrar "información relevante" sobre la agenda y las actividades del alcalde de Uruapan el día en el que fue asesinado a tiros, el pasado 1 de noviembre en la festividad del Día de los Muertos, lo que "habría sido determinante" para la ejecución del crimen.

De acuerdo a la línea de investigación, esta información fue transmitida al 'Viejito', quien a su vez la compartió en un grupo de mensajería donde se planeó el ataque contra Manzo.

Mira esto: Sader acuerda plan urgente contra el gusano barrenador

Sendas detenciones fueron anunciadas el pasado domingo por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en una declaración pública en la que subrayó el vínculo de estos sospechosos con otros detenidos por el crimen.

Sin dar detalles sobre el origen de las células delictivas involucradas en el asesinato de Manzo, Harfuch remarcó que estos arrestos se suman a los anunciados anteriormente.

Según las autoridades, en Uruapan operan el Cartel Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El asesinato de Manzo desató una ola de protestas en todo México debido a la crisis de inseguridad que viven varias zonas del país.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB