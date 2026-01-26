El 9 de enero comenzó a operar en México un padrón obligatorio para las líneas telefónicas activas. Esta medida tiene como objetivo principal frenar la extorsión, un delito que continúa registrando niveles preocupantes en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, la extorsión se ubicó entre los ilícitos más comunes a nivel nacional y, en la mayoría de los casos, se comete a través de llamadas telefónicas. Esta situación puso de relieve la urgencia de implementar mecanismos más rigurosos que permitan identificar a los titulares de las líneas.

El registro aplica a números en uso pertenecientes a compañías de telecomunicaciones como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. El trámite puede realizarse de forma presencial o mediante plataformas digitales, y para completarlo se requiere presentar una identificación oficial con fotografía, CURP o pasaporte.

La fecha límite para cumplir con el registro es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio del mismo año, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas.

¿Quiénes no están obligados a registrarse?

Quedan excluidos del padrón aquellos números vinculados a tarjetas SIM que no permiten realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS.

¿Cuántos intentos se permiten en el registro en línea?

El proceso digital contempla hasta tres intentos para completarse. En caso de no lograrlo, el usuario puede comunicarse con un asesor marcando *111 si cuenta con plan de renta, o *264 en el caso de líneas Amigo. También es posible acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes.

¿Qué ocurre si no se realiza el registro?

Las líneas que no completen el trámite quedarán inhabilitadas para el uso del servicio móvil hasta que se regularice su situación. Durante la suspensión, solo estarán habilitadas las llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana, como 074, 079, 088, 089, 911, así como *111 y *264 según el tipo de línea.

La suspensión del servicio no exime al usuario de pagar los cargos correspondientes a su plan contratado ni, en su caso, al equipo adquirido.

El antecedente legal de esta medida

Esta iniciativa se presenta cuatro años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2022.

En aquella resolución, el máximo tribunal determinó que la creación de una base de datos centralizada con información biométrica vulneraba los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, sentando un precedente constitucional que el nuevo registro previsto para 2026 busca eludir mediante esquemas de identificación diferentes.

