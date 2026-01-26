INAPAM confirma descuentos en febrero para Predial, agua y transporte si cumples requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios.

Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como salud, transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales, y forman parte de los apoyos permanentes que buscan aliviar la carga económica de este sector de la población.

Los descuentos, que se aplican en distintos municipios y entidades del país, están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos y dependen de los convenios establecidos entre el INAPAM y autoridades estatales, municipales y organismos operadores de servicios.

Descuentos en predial y agua

En al menos 16 entidades del país, los gobiernos locales ratificaron que las personas adultas mayores de 60 años que cuenten con credencial INAPAM pueden obtener rebajas en el pago del predial y del servicio de agua potable, con descuentos que pueden alcanzar hasta 50 %.

Entre los estados donde aplica este beneficio se encuentran Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, entre otros, aunque el monto del apoyo y los requisitos varían según el municipio o ayuntamiento correspondiente.

Tarifas preferenciales en el transporte público

Además de servicios básicos, la credencial INAPAM brinda acceso a tarifas preferenciales en transporte público en diversas ciudades.

Uno de los principales beneficios de la credencial INAPAM es la gratuidad en distintos sistemas de transporte público, principalmente en zonas urbanas y, de manera destacada, en la Ciudad de México.

Entre los servicios donde las personas adultas mayores pueden viajar sin costo al presentar su credencial se encuentran:

Metro de la Ciudad de México, sin importar la línea o el horario.

Trolebús, en todas sus rutas.

Tren Ligero, que conecta el sur de la capital.

Cablebús, en sus distintas líneas.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP), incluidos servicios ordinarios.

En el caso del Metrobús, la gratuidad aplica principalmente para personas mayores de 70 años, quienes deben mostrar su credencial INAPAM y, en algunos casos, una identificación oficial para acreditar la edad.

Fuera de la Ciudad de México, el alcance del apoyo depende de la entidad federativa o del municipio. En numerosos estados, la credencial INAPAM da acceso a tarifas preferenciales en el transporte público local, aunque esto no implica necesariamente la gratuidad del servicio. Por tal motivo, es recomendable verificar directamente con las autoridades o sistemas de transporte de cada localidad cuáles son las condiciones vigentes.

Respecto a los traslados foráneos, la tarjeta INAPAM no contempla viajes sin costo, pero sí ofrece rebajas relevantes en autobuses de larga distancia, aerolíneas y algunos servicios turísticos. Estos descuentos suelen oscilar entre el 10 y el 50 por ciento, sujetos a la política de cada empresa y a la disponibilidad existente.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

El trámite de la credencial INAPAM es gratuito y puede realizarse en cualquier momento del año. Para obtenerla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar identificación oficial vigente con fotografía.

Contar con CURP.

Entregar comprobante de domicilio reciente, generalmente no mayor a tres meses.

Llevar dos fotografías tamaño infantil.

Las personas interesadas deben acudir personalmente a un módulo del INAPAM o a oficinas de la Secretaría del Bienestar. En la mayoría de los casos, la credencial se entrega el mismo día y los beneficios pueden utilizarse de inmediato.

