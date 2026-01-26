La Ciudad de México se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario tradicional con motivo del Día de la Candelaria 2026, una festividad que este año se transformará en una gran fiesta popular con tamales, bebidas típicas y música de cumbia totalmente gratis.

De acuerdo la Secretaría de Cultura capitalina, la celebración se llevará a cabo durante tres días seguidos: 30, 31 y de 1 de febrero, y estos son los horarios para cada uno:

Viernes 30 de enero de 13:00 a 17:00 horas

Sábado 31 de enero de 10:00 a 19:00 horas

Domingo 1 de febrero de 10:00 a 17:00 horas

La verbena ofrecerá una amplia variedad de tamales artesanales, que irán desde los sabores clásicos —verde, rojo, mole y dulce— hasta propuestas gourmet e innovadoras, elaboradas por cocineras y productores locales.

A la oferta gastronómica se sumarán bebidas tradicionales como atole, champurrado y otras preparaciones típicas, todas elaboradas con ingredientes de origen local y procesos artesanales.

Además de la comida, el evento contará con un programa musical que tendrá como eje principal la cumbia, un género profundamente arraigado en la vida cotidiana de la capital.

Durante los tres días habrá presentaciones en vivo de agrupaciones y sonideros, creando un ambiente festivo que invitará al baile y a la convivencia intergeneracional.

El acceso al evento será completamente gratuito, lo que busca garantizar la participación de todos los sectores de la población.

El Día de la Candelaria, celebrado cada 2 de febrero, es una de las fechas más importantes del calendario mexicano, especialmente por su vínculo con la tradición de los tamales, que año con año reúne a familias y amistades en torno a la mesa.

Autoridades capitalinas destacaron que este tipo de eventos también tiene un impacto positivo en la economía local, al dar visibilidad a pequeños productores, cocineras tradicionales y proyectos gastronómicos independientes.

Asimismo, señalaron que la celebración se realizará bajo un enfoque familiar y cultural, con actividades pensadas para públicos de todas las edades.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre las sedes, horarios y cartel musical, por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales.

PH