Registro de celulares en México: Guía para saber si tu número ya fue dado de alta

El registro obligatorio de líneas de celulares en México está cercano a la fecha límite establecida por el Gobierno Federal; sin embargo, aún son miles los usuarios que no saben cómo corroborar si su número de teléfono ya quedó registrado en el padrón.

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Verificar si completaste el proceso es de suma importancia, pues el trámite que iniciaron las autoridades de México a inicios de 2026 busca vincular cada número telefónico móvil a la identidad de una persona o empresa, con el objetivo de identificar y suspender todas las líneas anónimas que son usadas para realizar delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual por vía telefónica.

La medida ha generado polémica y ha sido severamente rechazada por la población, de la cual una gran parte todavía se rehúsa a realizar el trámite. Recientemente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que el próximo jueves 25 de junio se informará si el plazo para el registro se extiende o se mantiene como fecha límite el 30 de junio .

¿Cómo saber si tu línea celular ya quedó registrada?

De acuerdo con la información difundida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) si realizas tu trámite en línea, tu compañía telefónica te enviará un folio de confirmación cuando hayas terminado el procedimiento.

Ahora bien, en caso de que quieras consultar si tu línea de pospago ya fue registrada por tu compañía telefónica, debes ingresar al portal web de la empresa y buscar la opción de "Consulta".

También puedes dirigirte directo al portal de registro habilitado por la CTR, donde encontrarás un listado de todas las prestadoras de servicios telefónicos que operan en México y podrás acceder directo al sitio de tu compañía.

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Una vez dentro de la plataforma de tu empresa de telefonía solo sigue los pasos para consultar si tu línea ya está registrada y/o cuántas líneas hay a tu nombre.

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