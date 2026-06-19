La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que un total de 306 sujetos han sido derivados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, popularmente conocido como “El Torito” , por haber faltado al Reglamento de Tránsito al superar el límite permitido en la ingesta de alcohol al conducir durante el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026.

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La dependencia capitalina precisó que desde el inicio del torneo, el 11 de junio, y hasta ayer jueves 18 del mismo mes, más de 300 individuos han sido detenidos por superar los niveles de alcohol en la sangre, a la par que 305 vehículos han tenido que ser llevados a un depósito vehicular.

Operativo “Conduce Sin Alcohol” durante el Mundial

Como parte de las medidas preventivas creadas por el Gobierno de la CDMX para garantizar el orden y la seguridad en el transcurso del Mundial 2026, la SSC ha desplegado el programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Fútbol 2026”, que al momento ha realizado un total de 64 mil 946 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 968 pruebas de alcoholemia (aire espirado), dando como resultado las anteriores aprehensiones.

Acciones preventivas en espacios de afición

Sumándose a los filtros de revisión, las autoridades capitalinas también implementaron acciones preventivas en espacios destinados a la afición. Se realizaron 3 mil 413 pruebas amistosas de alcoholemia, acompañadas de recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol en los Festivales Futboleros, el FIFA Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla en el Estadio de la Ciudad de México y los puntos de Park and Ride.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana advirtió que estas medidas continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad hasta el día 19 de julio, fecha en que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 llegará a su fin.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no conducir bajo los efectos del alcohol y a vivir el evento futbolístico de manera segura y responsable.

Con infomación de SUN

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