Refuerzan seguridad en la carretera México–Cuernavaca ante aumento de asaltos

El gobierno estatal anunció que incrementará la presencia de seguridad en la carretera federal, especialmente en la zona de Tres Marías, municipio de Huitzilac, debido a la actuación de bandas delictivas que detienen a los automovilistas para asaltarlos o quitarles sus vehículos.

Uno de los incidentes más recientes quedó captado en video el pasado martes, cuando los ocupantes de una camioneta bloquearon el paso de un automóvil que regresaba de la Ciudad de México. En el material se observa que del vehículo agresor descendieron tres sujetos, dos de ellos armados, quienes apuntaron contra los tripulantes del auto y avanzaron de manera amenazante. El conductor logró maniobrar y escapar antes de ser atacado.

Miguel Ángel Peláez, subsecretario de Gobierno de Morelos, informó que, tras la difusión del video, se decidió reforzar la vigilancia en la zona mediante la implementación de operativos conjuntos entre elementos militares y agentes de Policía Morelos.

Peláez indicó que hace tiempo no se tenía un incidente de esta naturaleza por lo que se evitará que vuelva a suceder con patrullajes constantes y puestos de vigilancia.

Esa misma tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, informó que un operativo interinstitucional en el libramiento Tres Marías - Huitzilac, aseguraron la camioneta utilizada por el grupo de asaltantes en esa vía de comunicación.

La unidad asegurada es una camioneta SEAT Ateca, color blanco, robada un día antes sobre la misma carretera federal México–Cuernavaca. La camioneta estaba abandonada, a un costado de la vía de comunicación.

YC