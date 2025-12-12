CDMX dará hasta 90% de descuento en multas de tránsito: Así puedes obtenerlo

Los automovilistas de la Ciudad de México serán beneficiados este próximo año con la llegada del Paquete Económico 2026, el cual, además de ofrecer planes de pagos accesibles para servicios básicos, también contempla descuentos de hasta el 90 % en el pago de multas por infracciones de tránsito. Aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber para aprovechar esta oportunidad.

¿Qué es el Paquete Económico 2026 y cómo te beneficia?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en 2026 se lanzará un nuevo Programa de Regularización respecto a adeudos de Predial, Agua y Multas de Tránsito, con el cual los conductores podrán gozar de hasta el 90 % de reducción en sus infracciones de tránsito como parte de un plan que busca favorecer a los ciudadanos para que cumplan con sus obligaciones cívicas.

El encargado de comunicar este proyecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que con este plan las personas que cuenten con alguna infracción no pagarán actualización o recargos. Sin embargo, también explicó que existen casos en los que no aplica el descuento.

Multas que no aplican para el descuento

Este programa no incluye las siguientes infracciones:

Multas relacionadas con carriles confinados.

Infracciones derivadas de hechos que impliquen lesiones.

Multas que estén vinculadas con delitos.

Requisitos para la condonación o cancelación de multas

Para iniciar el trámite, es importante contar con la siguiente documentación :

Identificación oficial vigente.

Documentos que acrediten la posesión del vehículo (tarjeta de circulación, factura o carta factura).

Escrito libre donde se indique claramente el motivo de la solicitud y el beneficio fiscal que se desea obtener.

¿Dónde, cómo y cuándo se realiza el trámite?

El trámite se realiza de manera presencial ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Para iniciarlo, deberás seguir los siguientes pasos:

Acude personalmente con tu escrito y los documentos requeridos a la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la CDMX. El servidor público recibe y revisa la documentación, asigna un número de expediente y te entrega un acuse de recibo. La autoridad analiza tu caso y emite una resolución definitiva. La respuesta puede ser la aprobación del descuento o un requerimiento adicional. Recibes la notificación oficial y firmas de recibido.

La condonación de multas se gestiona directamente en la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, ubicada en la Calle Dr. Lavista número 144, en la Colonia Doctores, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Este punto de atención recibe a los ciudadanos de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, para realizar trámites relacionados con descuentos, aclaraciones y solicitudes de condonación.

Así que ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad para regularizar tu situación y evitar futuros problemas. ¡Mantente informado!

XP