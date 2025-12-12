CDMX dará hasta 90% de descuento en multas de tránsito: Así puedes obtenerlo

Los automovilistas de la Ciudad de México serán beneficiados este próximo año con la llegada del Paquete Económico 2026, el cual, además de ofrecer planes de pagos accesibles para servicios básicos, también contempla descuentos de hasta el 90 % en el pago de multas por infracciones de tránsito. Aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber para aprovechar esta oportunidad. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, en 2026 se lanzará un nuevo Programa de Regularización respecto a adeudos de Predial, Agua y Multas de Tránsito, con el cual los conductores podrán gozar de hasta el 90 % de reducción en sus infracciones de tránsito como parte de un plan que busca favorecer a los ciudadanos para que cumplan con sus obligaciones cívicas. El encargado de comunicar este proyecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que con este plan las personas que cuenten con alguna infracción no pagarán actualización o recargos. Sin embargo, también explicó que existen casos en los que no aplica el descuento. Este programa no incluye las siguientes infracciones:Para iniciar el trámite, es importante contar con la siguiente documentación:El trámite se realiza de manera presencial ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Para iniciarlo, deberás seguir los siguientes pasos: La condonación de multas se gestiona directamente en la Oficialía de Partes de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, ubicada en la Calle Dr. Lavista número 144, en la Colonia Doctores, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Este punto de atención recibe a los ciudadanos de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, para realizar trámites relacionados con descuentos, aclaraciones y solicitudes de condonación. Así que ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad para regularizar tu situación y evitar futuros problemas. ¡Mantente informado!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP