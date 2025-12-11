Gobierno justifica aranceles de hasta 50%; prevén reforzar la manufactura nacional

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el nuevo paquete de aranceles aprobado por el Congreso de la Unión para países sin acuerdos comerciales con México —principalmente naciones asiáticas— generará un impulso directo para la industria manufacturera nacional.

El funcionario señaló que el impacto en los precios será limitado. “El efecto inflacionario estimado es de aproximadamente 0.2 puntos porcentuales anuales”, indicó al subrayar que la medida también permitirá incrementar la recaudación fiscal en alrededor de 70 mil millones de dólares.

Ebrard detalló que todas las naciones que exporten productos incluidos en las mil 463 fracciones arancelarias deberán cubrir incrementos que van desde ligeros ajustes hasta tarifas que podrían llegar al 50%.

Durante una entrevista posterior al evento “Iniciativa crece tu Pyme con pagos digitales”, organizado por VISA en coordinación con la Secretaría de Economía, el titular de la dependencia explicó que este ajuste forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la competitividad y el crecimiento de la producción nacional.

Dijo que se tomaron en consideración los comentarios de 30 sectores productivos y añadió que "el incremento más importante es a productos terminados, no a insumos. O sea, el aumento más alto de 50% es a vehículos importados nuevos".

Explicó que el gobierno implementa una estrategia para aumentar el contenido nacional de los productos, así como ampliar la manufactura avanzada, y el dar "protección de sectores de nuestra economía que están enfrentando una competencia con precios mucho, muy bajos" como se observa en vehículos automotores, textiles, muebles y juguetes.

Esos bajos precios los ofrecen porque tienen una sobre producción y tienen mucho inventario.

Aseguró que "si no se tomaban estas medidas arancelarias, que por fortuna el Congreso aprobó, estarían en peligro dentro de un año, 350 mil empleos. Dicho de otro modo, estas medidas van a proteger 350 mil empleos de México en el año 2026".

Esos aumentos a aranceles para subirlos a 15, 35 o hasta 50%, como en el caso de automóviles que quedó con el arancel más alto, se hace en momentos en que "todos los países lo hacen, todos los países protegen sectores que les importan. Nosotros también tenemos esa misma determinación y lo estamos haciendo así".

Tras afirmar que no es una medida contra China, sino que pretende "proteger sectores en México", agregó que se han incrementado de manera "muy relevante" las importaciones de productos asiáticos.

Por ejemplo, "textiles y en calzado hemos tenido un crecimiento muy relevante, así como en otros productos de Indonesia. Indonesia este año nos exportó tres mil millones de dólares. Vietnam igual y así diferentes países".

