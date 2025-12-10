SAT desmiente prisión preventiva a contribuyentes sospechosos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que es falso que cualquier contribuyente pueda ser encarcelado de forma automática por ser considerado presunto facturero.

En una nota informativa, el organismo precisó que no se solicitará prisión preventiva oficiosa únicamente por sospechar que una persona emitió comprobantes fiscales falsos.

El SAT también desmintió que exista un programa masivo dirigido a contribuyentes cumplidos. Por el contrario, destacó que las acciones están enfocadas en casos específicos y responden a estrategias puntuales contra la evasión fiscal.

La autoridad fiscal explicó que toda investigación debe estar plenamente sustentada y demostrar que los comprobantes involucrados son apócrifos.

Asimismo, enfatizó que, como en cualquier procedimiento, se respetan el debido proceso y el derecho de audiencia, por lo que las y los contribuyentes no quedan en situación de indefensión.

Al señalar que en algunos medios se ha publicado información incorrecta, explicó que las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), aprobadas por el Congreso de la Unión y que entrarán en vigor el próximo en 2026, reforzarán el combate a la evasión fiscal.

Pero al mismo tiempo, dan certidumbre a los contribuyentes y generarán condiciones de equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, afirmó.

Hizo ver que los cambios al CFF están dirigidos a personas físicas o morales que emiten facturas falsas para evadir el pago de impuestos.

Por otro lado, aclaró que los causantes pueden garantizar el interés fiscal, de acuerdo con su capacidad económica, mediante billete de depósito, prenda o hipoteca, carta de crédito, fianza, obligación solidaria o por medio de un embargo en la vía administrativa.

