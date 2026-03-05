La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 52 y 56 de la Constitución para establecer como obligatoria una jornada laboral de 48 horas semanales para diputados federales y senadores. La propuesta contempla que esa carga se reduzca a 40 horas en 2030, en concordancia con la reforma laboral aprobada para el resto de los trabajadores.

“Si el pueblo no descansa, si al pueblo no se le otorgó esa jornada laboral, aquí se tiene que poner el ejemplo y hacer lo que se está aprobando para la gente. No puede ser que en esta Cámara de Diputados los legisladores no puedan venir a trabajar ni dos días seguidos, se tomen el resto de la semana y sí quieran que la gente trabaje 48 horas”, señaló.

En conferencia de prensa, explicó que la iniciativa también plantea modificar la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento interno. Además, prevé el descuento proporcional de la dieta y otras prerrogativas cuando no se cumpla con la jornada establecida.

La propuesta define que la jornada deberá incluir asistencia y participación efectiva en sesiones del pleno, reuniones de comisiones, comités y grupos de trabajo, así como labores de análisis, estudio, dictaminación y discusión legislativa, lo cual deberá acreditarse mediante reportes.

Ballesteros afirmó que más del 30% de los diputados no ha presentado una sola iniciativa en la actual Legislatura y que en cada sesión se registra alrededor de 20% de ausencias, además de que los miércoles predominan las sesiones semipresenciales.

El Universal

Van contra dinero del crimen en los comicios

La iniciativa de reforma electoral refuerza la fiscalización en tiempo real para impedir la intromisión del crimen organizado en comicios.

Prohíbe financiamiento en efectivo, recursos extranjeros o de origen ilícito y obliga a reportar ingresos y gastos durante precampaña y campaña al INE.

Las aportaciones deberán hacerse vía sistema financiero y no serán deducibles. La información será confidencial y de uso exclusivo para procedimientos de fiscalización.

CT