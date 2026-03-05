Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 5 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto