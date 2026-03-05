Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 5 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

