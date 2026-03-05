Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, un proyecto que plantea modificar 11 Artículos de la Constitución con el objetivo de reducir costos, fortalecer la fiscalización y reconfigurar la representación legislativa, sin eliminar el principio de representación proporcional ni el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Tampoco toca al INE.

La iniciativa fue recibida formalmente por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y turnada a las comisiones de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales para su análisis. Con ello inició el proceso legislativo de una propuesta que ha generado un amplio debate público y posturas encontradas entre las fuerzas políticas.

En la Cámara de Diputados se mantiene el esquema mixto de 300 legisladores de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Sin embargo, cambia el mecanismo de asignación de los llamados “plurinominales”. De las 200 curules, 100 corresponderán a los candidatos que no hayan ganado su distrito, pero obtuvieron los mejores porcentajes de votación dentro de su partido -los denominados “mejores perdedores”-, mientras que las otras 100 se elegirán mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo la representación de mexicanos residentes en el extranjero.

En el Senado, la reforma propone reducir su integración de 128 a 96 escaños, eliminando los 32 de la lista nacional o plurinominales. Se conservarían dos senadores por mayoría relativa y uno por primera minoría en cada Estado.

Bajo el argumento de que “no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, la Presidenta plantea reducir en 25% el financiamiento ordinario a los partidos políticos. La fórmula pasaría de calcularse con el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada ciudadano del padrón, al 48.65%.

Y se propone disminuir de 48 a 35 minutos diarios los tiempos del Estado en radio y televisión durante las campañas electorales, lo que representa un recorte de 13 minutos en la propaganda partidista administrada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La reforma endurece las reglas de fiscalización. Se prohíbe expresamente que partidos, precandidaturas y candidaturas reciban recursos de los Gobiernos, organismos o personas extranjeras, así como fondos provenientes de actividades ilícitas. Todas las aportaciones privadas deberán realizarse a través del sistema financiero, sin uso de efectivo, y serán reportadas al INE.

Además, se incorpora la obligación de etiquetar todo contenido electoral generado o alterado con Inteligencia Artificial. Las concesionarias de radio, televisión y plataformas digitales deberán advertir o evitar la difusión de material no identificado.

El proyecto también fortalece los mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndums y plebiscitos, cuyos resultados serán vinculantes si participa al menos 40% del padrón electoral. El órgano electoral será responsable de organizar y computar estos ejercicios.

En la exposición de motivos, Claudia Sheinbaum subrayó que la reforma “no debe entenderse como una ruptura” con los partidos, sino como una evolución institucional para perfeccionar el sistema electoral, reducir su costo y fortalecer la confianza ciudadana en la democracia mexicana.

Los 11 puntos clave

Menos financiamiento a partidos - Baja de 65% a 48.75% de la UMA por elector.

- Baja de 65% a 48.75% de la UMA por elector. Diputados - 300 de mayoría y 200 pluris (100 para “mejores perdedores” y 100 por listas regionales y extranjero).

- 300 de mayoría y 200 pluris (100 para “mejores perdedores” y 100 por listas regionales y extranjero). Senado - Se eliminan 32 plurinominales.

- Se eliminan 32 plurinominales. Fiscalización estricta - Prohibidos los recursos extranjeros. Las aportaciones sólo serán por la vía del sistema financiero y sin efectivo, con reportes al INE.

- Prohibidos los recursos extranjeros. Las aportaciones sólo serán por la vía del sistema financiero y sin efectivo, con reportes al INE. IA en propaganda - El contenido generado o alterado con Inteligencia Artificial debe estar etiquetado. Medios y plataformas deben advertir o frenar lo no identificado.

- El contenido generado o alterado con Inteligencia Artificial debe estar etiquetado. Medios y plataformas deben advertir o frenar lo no identificado. Menos tiempos oficiales - Bajan de 48 a 35 minutos diarios en radio y TV durante las campañas.

- Bajan de 48 a 35 minutos diarios en radio y TV durante las campañas. Democracia directa - Impulsa consultas, plebiscitos y referéndums con solicitud del 2% del padrón. Y vinculantes con el 40% de la participación.

- Impulsa consultas, plebiscitos y referéndums con solicitud del 2% del padrón. Y vinculantes con el 40% de la participación. Voto digital en consultas - Se permite el uso de las tecnologías para emitir sufragio.

- Se permite el uso de las tecnologías para emitir sufragio. Cómputos anticipados - Inician al recibir el primer paquete electoral.

- Inician al recibir el primer paquete electoral. Acciones afirmativas - Candidaturas obligatorias para grupos subrepresentados.

- Candidaturas obligatorias para grupos subrepresentados. Blindaje anticrimen - Coordinación de seguridad e inteligencia con la autoridad electoral.

Reforma electoral reducirá financiamiento a partidos

La iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados plantea una reducción de poco más de 22.2% al financiamiento público de los partidos políticos nacionales. El proyecto, entregado a las 14:33 horas a la Mesa Directiva de San Lázaro, propone disminuir en 25% el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se utiliza en la fórmula para asignar recursos.

Actualmente, el cálculo se realiza con 65% del valor de la UMA; la propuesta lo reduce a 48.75%, lo que representa un ajuste de 25%. Sin embargo, un ejercicio realizado con base en los porcentajes de votación que servirán para distribuir el presupuesto de 2026 arroja una disminución efectiva de 22.2% para los partidos existentes.

En contraste, la iniciativa no contempla recortes a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). El documento, entregado por la Secretaría de Gobernación, no propone reducir el número de consejerías del Consejo General, ni disminuir el presupuesto del organismo, ni convertir en temporales las Juntas Distritales Ejecutivas, como se planteaba en un borrador previo.

Respecto a las remuneraciones, el artículo quinto transitorio establece que los salarios de consejeros electorales y de los servidores públicos de organismos locales y tribunales electorales no podrán superar el de la persona Presidenta de la República, por lo que deberán ajustarse en 2027.

La propuesta tampoco establece expresamente la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). No obstante, señala que el cómputo distrital deberá iniciar la misma noche de la elección, al cierre de casillas, y no tres días después, como ocurre actualmente.

En cuanto a las diputaciones plurinominales, se mantiene el esquema de 100 asignadas a segundos lugares distritales y 100 por mejor votación de cada partido en circunscripción. Ya no se fija un número específico para mexicanos en el extranjero, pero se precisa que deberán elegirse dentro del segundo criterio y que los aspirantes acrediten al menos tres años de residencia fuera del país. Además, se plantea que la Lista Nominal en el extranjero sea permanente.

El Universal

Impacto presupuestal por la reducción al financiamiento partidista

Durante este año, los partidos políticos recibieron en conjunto 7 mil 368 millones 151 mil 626 pesos para el desarrollo de sus actividades ordinarias, en un periodo sin elecciones federales. Con la propuesta de reducir en 25% el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) utilizada en la fórmula de asignación, el monto global proyectado para 2027 sería de 5 mil 728 millones 925 mil 496 pesos.

Morena sería el partido con mayor ajuste en términos absolutos, al pasar de 2 mil 615 millones 798 mil 382 pesos a 2 mil 33 millones 711 mil 259 pesos. El PAN disminuiría de mil 297 millones 873 mil 517 pesos a mil 9 millones 92 mil 935 pesos.

El PRI bajaría de 982 millones 462 mil 839 pesos a 764 millones 66 mil 792 pesos, mientras que Movimiento Ciudadano pasaría de 969 millones 301 mil 220 pesos a 753 millones 640 mil 148 pesos.

Entre los aliados, el PVEM recibiría 646 millones 967 mil 555 pesos, frente a los 832 millones 101 mil 904 actuales. El PT contaría con 521 millones 446 mil 798 pesos, en comparación con los 670 millones 613 mil 764 que obtuvo en 2026.

CT