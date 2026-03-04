Llaman a debate sobre uso de medios digitales en educación

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguró el Foro Nacional "Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental", con lo que se convocó al debate y la reflexión sobre lo que debe ocurrir en este tema dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Mario Delgado, titular de la SEP, indicó que se convoca a académicos, especialistas y organismos internacionales para conseguir que la educación pueda responder a los desafíos que este tiempo le impone.

Al inaugurar el foro, organizado en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el titular de la SEP señaló que la dependencia federal no podía ignorar este debate al señalar que es prioridad consolidar a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con el fin de construir verdaderas comunidades de aprendizaje, para potenciar voces de estudiantes.

"Hablar del uso de tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y todos, por el presente y el porvenir educativo de este país. Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías".

El funcionario federal expuso que la Agenda Digital Educativa propone el desarrollo de habilidades y saberes digitales, la innovación educativa y el cierre de brechas de desigualdad y resaltó que la tecnología podría ampliar horizontes, democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer la participación en la esfera pública digital, siempre que medie un proceso riguroso de alfabetización digital, pensamiento crítico y acompañamiento pedagógico.

Mario Delgado afirmó que no se busca regresar una época previa a los dispositivos, las redes sociales y las inteligencias artificiales, sino preguntarse cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las escuelas, para fortalecer una comunidad protectora.

Opinó que, en lugar de demonizar estas herramientas, se busca comprender las condiciones en que los dispositivos se integran a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las consecuencias que ello tiene en su bienestar, desarrollo y aprendizaje. Aunque advirtió que el uso constante y no regulado de dispositivos puede deteriorar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar y se suman riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la exposición a contenidos inapropiados y la violencia digital, que forman parte de la realidad que enfrentan las infancias y juventudes.

La oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Paola Cicero Arenas, advirtió riesgos cognitivos y socioemocionales por el uso excesivo de aparatos tecnológicos como afectaciones a la memoria y a la atención, y propuso una política integral basada en evidencia, ética por diseño y responsabilidad compartida, con alfabetización algorítmica, regulación prudente y evaluación continua, priorizando siempre el bienestar humano.

MF