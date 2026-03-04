Miércoles, 04 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Llaman a debate sobre uso de medios digitales en educación

La SEP inauguró el Foro Nacional “Más allá de las pantallas” para abrir el debate sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educación y la salud mental dentro del Sistema Educativo Nacional

Por: Marck Hernández

Mario Delgado, titular de la SEP, indicó que se convoca a académicos, especialistas y organismos internacionales para conseguir que la educación pueda responder a los desafíos que este tiempo le impone. X / @mario_delgado

Mario Delgado, titular de la SEP, indicó que se convoca a académicos, especialistas y organismos internacionales para conseguir que la educación pueda responder a los desafíos que este tiempo le impone. X / @mario_delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) inauguró el Foro Nacional "Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental", con lo que se convocó al debate y la reflexión sobre lo que debe ocurrir en este tema dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN).

Mario Delgado, titular de la SEP, indicó que se convoca a académicos, especialistas y organismos internacionales para conseguir que la educación pueda responder a los desafíos que este tiempo le impone.

Al inaugurar el foro, organizado en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el titular de la SEP señaló que la dependencia federal no podía ignorar este debate al señalar que es prioridad consolidar a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con el fin de construir verdaderas comunidades de aprendizaje, para potenciar voces de estudiantes.

"Hablar del uso de tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y todos, por el presente y el porvenir educativo de este país. Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías".

El funcionario federal expuso que la Agenda Digital Educativa propone el desarrollo de habilidades y saberes digitales, la innovación educativa y el cierre de brechas de desigualdad y resaltó que la tecnología podría ampliar horizontes, democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer la participación en la esfera pública digital, siempre que medie un proceso riguroso de alfabetización digital, pensamiento crítico y acompañamiento pedagógico.

Mario Delgado afirmó que no se busca regresar una época previa a los dispositivos, las redes sociales y las inteligencias artificiales, sino preguntarse cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las escuelas, para fortalecer una comunidad protectora.

Opinó que, en lugar de demonizar estas herramientas, se busca comprender las condiciones en que los dispositivos se integran a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las consecuencias que ello tiene en su bienestar, desarrollo y aprendizaje. Aunque advirtió que el uso constante y no regulado de dispositivos puede deteriorar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar y se suman riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la exposición a contenidos inapropiados y la violencia digital, que forman parte de la realidad que enfrentan las infancias y juventudes.

La oficial nacional del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, Paola Cicero Arenas, advirtió riesgos cognitivos y socioemocionales por el uso excesivo de aparatos tecnológicos como afectaciones a la memoria y a la atención, y propuso una política integral basada en evidencia, ética por diseño y responsabilidad compartida, con alfabetización algorítmica, regulación prudente y evaluación continua, priorizando siempre el bienestar humano.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones