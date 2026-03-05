Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 5 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 9 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 12 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

