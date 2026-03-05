Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 5 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este jueves 5 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 24% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Lunes 9 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 12 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta