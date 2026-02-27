La reforma para reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales alcanzó este jueves la aprobación de 17 congresos locales, con lo que obtuvo la mayoría necesaria para su declaratoria de constitucionalidad y concluyó su trámite legislativo.

Hasta ayer, 13 legislaturas estatales habían avalado la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Este día se sumaron Sinaloa, Ciudad de México, Colima y Tlaxcala, con lo que se cumplió el requisito establecido por la Constitución para que una reforma de este tipo sea válida.

La modificación fue aprobada esta misma semana por unanimidad en la Cámara de Diputados. El dictamen incluye un mecanismo de implementación gradual y un plazo para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo, donde se establecerán los lineamientos específicos para su aplicación.

El cambio constitucional fija un límite máximo de 40 horas laborales por semana y mantiene el esquema de un día de descanso obligatorio por cada seis días trabajados. Sin embargo, la transición será progresiva y se extenderá hasta 2030.

De acuerdo con el régimen transitorio, 2026 será un año de preparación. La reducción comenzará formalmente el 1 de enero de 2027, cuando la jornada máxima pase de 48 a 46 horas semanales. A partir de entonces, cada 1 de enero se restarán dos horas hasta alcanzar las 40 horas en 2030.

Antes de su entrada en vigor total, el Congreso deberá aprobar las reformas a la legislación secundaria para definir las reglas de implementación, así como los mecanismos de supervisión y cumplimiento para empleadores y trabajadores.

Tras su aprobación en el Congreso de la Ciudad de México, el legislador del PT Ernesto Villarreal destacó que la reducción de la jornada laboral “no es un regalo del poder”, sino una conquista histórica más, y dejó claro que la jornada de 40 horas no surgió de la nada.

“Como el partido de las y los trabajadores, fuimos los primeros, desde hace años, en impulsar dicha demanda, porque de nuestra identidad hemos sostenido que el tiempo digno es parte esencial del trabajo digno. Sabemos que hay preocupaciones legítimas sobre los alcances de esta reforma, la gradualidad, la no obligatoriedad de dos días de descanso y los riesgos en la distribución de la jornada. No nos negamos porque hacerlo sería traicionar nuestra identidad partidista, pero tampoco debemos olvidar que las conquistas laborales nunca han sido instantáneas”, abundó.

Su compañero de Cámara, Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, apuntó que con esta reforma Morena da “gato por liebre” porque no son 40 horas ahora, sino hasta el 2030. Además, dijo, se mantiene solamente un día de descanso y no se especifican dos, como lo propuso su partido, “porque ahí es donde está la verdadera transformación de las jornadas laborales de los trabajadores y para acabarla, se aumentan las horas extras”.

CT