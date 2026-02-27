Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 27 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Zapopan