Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 27 de febrero informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

