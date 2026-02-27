Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 27 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan