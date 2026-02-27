Viernes, 27 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 27 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones