Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 27 de febrero prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

