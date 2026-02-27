Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 27 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla