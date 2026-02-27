Viernes, 27 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este viernes 27 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 32% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

