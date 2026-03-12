A comienzos de este mes y, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago de 2026 de las Pensiones del Bienestar, el cual corresponde al bimestre marzo-abril. El apoyo se dispersa de forma escalonada y por orden de letra; estas son las personas que cobrarán su pensión en este jueves 12 de marzo.

Según el calendario, quienes formen parte de los siguientes Programas para el Bienestar recibirán su apoyo económico correspondiente al bimestre antes mencionado: Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Apoyo para Madres Trabajadoras y el programa Sembrando Vida.

¿Quiénes cobran este 12 de marzo su Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario presentado por Montiel, las y los beneficiarios que recibirán este jueves 12 de marzo su pensión corresponden al apellido cuya primera letra sea:

Jueves 12 de marzo: Letra | L

Los apoyos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria y beneficiario en las fechas ya señaladas por la Secretaría del Bienestar:

También cabe recordar que, con el fin de adaptarse a la actual inflación y cubrir la canasta básica, el gobierno mexicano anunció a comienzos de año un incremento en el monto de todas las pensiones, el cual quedó de la siguiente forma:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

mil 650 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

