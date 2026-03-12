El Plan B que alista Morena para modificar leyes secundarias tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados debe ser presentado en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, pues de lo contrario la próxima ventana legislativa inicia hasta septiembre, cuando arranca el proceso electoral para las elecciones de 2027, y ya no habría posibilidad de modificar el proceso, advirtieron especialistas.

Juan Jesús Ramírez Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, señaló que el proceso electoral inicia en septiembre próximo con la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Por eso, cualquier modificación que se pretenda hacer tendría que ser en lo que resta de este periodo de sesiones. Queda un poco más de un mes para hacer eso, y subrayar que lo que se presentaría sería una iniciativa para modificar o para crear la legislación secundaria y no para reformar la Constitución. Podría hacerlo, pero muy probablemente el resultado sería un rechazo nuevamente", comentó.

Enfatizó que la conformación de ambas Cámaras no podrá modificarse, pues está establecido en la Constitución. Sin embargo, la eliminación del PREP y la reducción del financiamiento del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) sí podría reformarse.

Sandro Arreola, politólogo, coincidió en que Morena deberá presentar el Plan B antes del 30 de abril. "Ya no tendría sentido (presentarlo en septiembre) porque ya no podría entrar en vigor en el proceso electoral del 2027, que es donde pareciera que hay una urgencia de Morena y del Gobierno de la República".

Anotó que no se han analizado las implicaciones del Plan B con las elecciones del Poder Judicial, que también se celebrarán en 2027. "No perder de vista que está la segunda elección ordinaria, el domingo 1 de junio del 2027. La elección judicial queda así y también es un debate que debe estar presente, no solo la derrota electoral, sino que la Presidenta de la República no logró modificar algo que es urgente, que es aplazar la elección ordinaria del Poder Judicial del 2027. Prácticamente va a ser imposible sacar dos elecciones", indicó.

Andrea Bussoletti, también académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que "ya no hay tiempo para presentar una reforma constitucional", pero el Plan B, si se ejecuta a tiempo, podría aplicar en las elecciones de 2027. No descarta que el rechazo a la reforma se haya tratado de una medida estratégica para demostrar que Morena no es un partido autoritario.

"La oposición ha estado constantemente enfatizando el autoritarismo, los retrocesos, las prácticas del viejo régimen, el populismo de Morena y su coalición. El hecho de que Morena proponga una reforma y el Congreso la 'batee' es una coyuntura formidable para decir '¿autoritarios de qué? Propusimos una reforma, la llevamos al Congreso, no la aprobaron'".

MB