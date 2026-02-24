Como ya es sabido, tras la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mecho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG), se desataron bloqueos, enfrentamientos armados, incendios a locales y vehículos particulares en, por lo menos, 20 estados del país. Concentrados mayoritariamente en el Estado de Jalisco

Antes de ser abatido este domingo por fuerzas federales mexicanas, se supo que “El Mencho” se refugiaba en el exclusivo fraccionamiento campestre de Tapalpa Country Club, sitio donde solía descansar y ocultarse de los operativos de manera estratégica.

Según autoridades, “El Mencho” pudo ser localizado por el Ejército y la Guardia Nacional en la residencia gracias al operativo por tierra y aire de elementos militares, quienes siguieron en secreto a una de sus parejas sentimentales del narcotraficante.

¿Cómo era la casa donde se resguardaba el narcotraficante?

En el lugar de los hechos se reportó la muerte de elementos de las fuerzas federales tras el cruento enfrentamiento, el cual también llevó al abatimiento de “El Mencho” y de dos de sus escoltas. Tras su muerte en Tapalpa, EL UNIVERSAL pudo acceder al refugio donde se ocultaba Oseguera Cervantes.

El lugar, como ya dijimos, se llama Tapalpa Country Club, un lugar de descanso y relajación. En la residencia con el número 39 se encontraron desde medicamentos, comida y artículos de higiene, así como abundantes figuras religiosas que formaban altares religiosos a San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Chárbel, una oración a Santa Rita de Casia, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y un escrito a mano del Salmo 91.

SUN/Valente Rosas

